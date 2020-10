Ibope: Salvador é a capital com menor aprovação do governo Bolsonaro

A administração do governo Jair Bolsonaro é considerada boa ou ótima por 40% dos brasileiros, mas não pela maioria dos soteropolitanos. A última pesquisa nacional do Ibope, que avaliou a atuação do presidente durante a pandemia, mostrou que Salvador é a capital com menor índice de aprovação dessa administração.

O índice dos que consideram o governo ótimo ou bom é de apenas 18%. Já na capital de Roraima, Boa Vista, a aprovação chega a 66%, a maior do país.

Segundo levantamento feito pelo G1 Brasília, a média de aprovação ao governo Bolsonaro é maior nas capitais do Norte e do Centro-Oeste e menor no Nordeste, no Sul e no Sudeste.

Salvador faz parte do grupo das capitais com maior rejeição ao presidente, junto com Teresina, Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo, Recife, Belém, Vitória e Florianópolis. Além de Boa Vista, cidades como Manaus, Porto Velho, Cuiabá e Rio Branco têm aprovação acima da média.

Bolsonaro na Bahia

Na última pesquisa, Bolsonaro foi avaliado como ruim ou péssimo por 62% pela população de Salvador em pesquisa realizada pelo Ibope, contratada pela TV Bahia.

Veja como ficou a avaliação da gestão do presidente na capital baiana:

Ótima: 6%

Boa: 12%

Regular: 17%;

Ruim: 14%

Péssima 48%

Não sabe/não respondeu: 3%

A pesquisa também questionou aos entrevistados quais os maiores problemas que Salvador enfrenta. Como era possível responder mais de um, a soma dá mais de 100%. Confira:

Saúde: 70%

Educação: 46%

Segurança Pública: 44%

Transporte coletivo: 39%

Geração de empregos: 24%

Corrupção: 11%

Rede de esgoto: 9%

Trânsito: 8%

Impostos e taxas: 8%

Limpeza pública: 7%

Calçamento de ruas e avenidas: 6%

Habitação: 4%

Assistência Social: 3%

Iluminação pública: 3%

Abastecimento de água: 3%

Meio ambiente: 3%

Administração pública: 1%

Atividades esportivas: 1%

Atividades culturais: 1%

Opções de lazer: 1%

Não sabe/ Não respondeu: 1%

Quando perguntados se pretendem comparecer para votar no dia 15 de novembro e 29, caso haja segundo turno, 69% dos eleitores garantiram que vão comparecer, apesar da crise do coronavírus. Apenas 6% descartam qualquer possibilidade de votar e 24% dos eleitores responderam que ainda estão em dúvida.

A pesquisa tem margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou menos e ouvu 602 eleitores em Salvador, nos dias 3 e 4 de outubro. O nível de confiança é de 95% - ou seja, há probabilidade de 95% dos resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.