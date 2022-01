‘Idade Mídia’, do Canal Futura, seleciona para estudantes de comunicação e artes

A terceira temporada da série Idade Mídia, do Canal Futura, com coprodução da Deusdará Filmes, está com seleção aberta para estudantes matriculados no ensino superior público ou particular nas áreas de Comunicação e Artes. Até o dia 31 de janeiro podem se inscrever através de um formulário alunos dos cursos de Jornalismo, Rádio e TV, Audiovisual, Cinema, Produção Multimídia e áreas correlatas. Serão cinco vagas para todo o Brasil, sendo um graduando ou graduanda de cada região do país.

Quem for selecionado fará parte do Laboratório de Mídias Aplicadas à Educação – LABME, que participa ativamente da série apresentada por Alexandre Sayad. O objetivo do laboratório é, conforme explica o edital, “dar a oportunidade a jovens estudantes que tenham interesse em investigar e debater sobre a relação entre mídias e educação e, ao mesmo tempo, produzir conteúdos audiovisuais em interface direta com a equipe do programa: apresentador, diretor, produtora executiva e demais áreas”.

Durante as gravações do programa, os estudantes desenvolverão diversas atividades, em reuniões on-line, na pesquisa e estudo sobre os temas propostos para a terceira temporada, além de produzir conteúdos audiovisuais para os episódios.

A Idade Mídia aborda a relação entre mídias e educação em 9 episódios de 15 minutos cada com experiências e práticas inovadoras de todo o Brasil. A terceira temporada será transmitida no segundo semestre desse ano.

Os candidatos aprovados serão contratados como estagiários via universidade e receberão a ajuda de custo de R$ 1.200, sendo R$ 400 por mês durante os três meses que estarão vinculados ao programa. Serão 60 horas de atividades didáticas, de pesquisa e desenvolvimento, no período de fevereiro a abril de 2022. Os interessados precisam ter disponibilidade para todos os encontros, que serão realizados via Zoom, e realizar exercícios e experimentos fora dos encontros.

Além da análise das respostas ao questionário e do potencial do portfólio, serão levados em conta os princípios de pluralidade étnico-racial, de gênero, distribuição regional e a composição do grupo.

Informações e dúvidas podem ser tiradas através do labme.idademidia@gmail.com ou da leitura do edital completo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil