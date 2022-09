Ideb: Ensino Médio na rede estadual de ensino permanece entre os piores do Brasil

O Ensino Médio da rede estadual de ensino da Bahia continua entre os piores do país, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021 divulgado nesta sexta-feira (16). A nota do estado (3,5) só supera os índices de Rio Grande do Norte (2,8), Pará (3,0) e Amapá (3,1).

Entre os estados nordestinos, a Bahia só ganha do Rio Grande do Norte, que registrou índice de 2,8, o mais baixo do país. Em todo o país, as redes estaduais do Paraná e Goiás tiveram as maiores notas.

Na proficiência dos alunos em português e matemática, a Bahia ficou no penúltimo lugar, com nota 3,96, à frente apenas do estado do Maranhão, que registrou índice de 3,92.

Foto: Reprodução

Na contramão do estado, Salvador segue avançando na qualidade do ensino da rede municipal. Nos anos finais do ensino fundamental, a capital baiana avançou de 4,3 em 2019 para 4,7 em 2021.

Nos anos iniciais, Salvador registrou índice de 5,4 e tem a terceira maior nota entre os estados nordestinos, atrás apenas de Teresina (6,3) e Fortaleza (5,8).