Identificada espécie de peixe com 'dentes humanos e preenchimento labial'

Nos últimos dias circulou pelas redes sociais fotos que deixaram os internautas intrigados. Afinal, tratava-se de um peixe que tinha "dentes humanos" e "lábios com preenchimento".

Apesar de parecer montagem, a imagem é real e o portal "Raykat Post" desvendou o mistério. A criatura é uma espécie de peixe-porco, que é visto na costa da Malásia, onde fora feito o registro.

De acordo com a National Geographic, a espécie costuma ser agressiva com intrusos, incluindo mergulhadores. Os dentes poderosos são capazes de dominar ouriços do mar e caranguejos e furar roupas de mergulho.