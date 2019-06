Identificadas as vítimas de acidente que matou oito na BA-502

Acidente aconteceu na manhã desta quinta (20)

(Foto: Paulo José/Acorda Cidade)

As vítimas do acidente envolvendo um caminhão e uma van, que deixou oito mortos na rodovia estadual BA-502, entre os municípios de Feira de Santana e São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (20), já foram identificadas. Dos mortos, sete eram funcionários da empresa JBS.

As vítimas são Jeilson Pereira dos Santos, 46; Eliomar dos Santos Teixeira, 43; Jorge Luiz Chagas de Assis, 38 anos; Luciane de Jesus Sampaio de Freitas, 36; Wagner Oliveira Costa, 33; Iara Lima Oliveira, 32; Bruna Porto Suzart, 20 e Geórgia Oliveira da Paixão, 19. Outras três pessoas, que não tiveram a identidade revelada, chegaram a ficar presas à ferragem, mas sobreviveram ao acidente.

Segundo informações da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (PRE/Feira de Santana), a colisão aconteceu pouco antes das 7h50. O motorista do caminhão, inclusive, é uma das pessoas que ficaram presas nas ferragens.

Jeilson (à esquerda), Bruna, Geórgia e Luciane (Foto: Reprodução)

De acordo com a assessoria da PRE, os policiais foram chamados para atender uma colisão entre dois veículos de empresas de transportes de carnes. Os militares isolaram a área para que o Corpo de Bombeiros e as equipes médicas pudessem prestar socorro às vítimas e, em seguida, agentes do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) conseguissem remover os corpos.

Jorge Luís (à esquerda) Eliomar, Wagner e Iara (Foto: Reprodução/Reprodução)

Os feridos foram levados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Por meio de nota, a JBS lamentou o ocorrido e informou que a van transportava nove funcionários da fábrica.

"É com grande pesar que a JBS confirma o acidente ocorrido nesta manhã (20.06) envolvendo a van que transportava nove colaboradores da unidade de São Gonçalo dos Campos (BA) na Rodovia BA-502. A Companhia está solidária e prestando todo apoio às vítimas e familiares. Apenas o motorista não era nosso colaborador, era de uma empresa contratada para a realização do transporte", informou a empresa.

Luto

Por causa do acidente, a prefeitura de São Gonçalo dos Campos decretou três dias de luto na cidade e cancelou os festejos juninos do município. O São João da cidade, que seria realizado entre sexta-feira (21) e domingo (23), teria atrações como Flor de Jerimum, Galeguinho SPA, Raízes do Nordeste e Black Menta.

Em nota, o prefeito da cidade, Carlos Germano (PP), explicou que a decisão foi tomada em solidariedade aos amigos, conterrâneos e familiares das vítimas do acidente. "Diante dessas perdas irreparáveis, nos solidarizamos com familiares e amigos, rogando a Deus o conforto espiritual para todos os familiares", afirmou o prefeito.

Velório coletivo

Em seu perfil em uma rede social, o prefeito disse que a situação aconteceu na localidade conhecida como Curva do Jacaré. Na mesma publicação, relatou que, segundo informações preliminares, o caminhão vinha de Cruz das Almas quando se chocou com a van que levava os funcionários da JBS para trabalhar na empresa.

A prefeitura de Feira de Santana também decretou luto oficial nesta quinta-feira. Segundo a assessoria, sete das oito vítimas fatais moravam na cidade. Em nota, a administração municipal informou que está oferecendo, às famílias, a possibilidade de realização de um velório coletivo em um ginásio de esportes.

(Foto: Paulo José/Acorda Cidade)

"Estamos todos nós feirenses, consternados com esta notícia terrível. Sentimos esta dor junto aos entes queridos dessas pessoas que perdem a vida em um acidente tão brutal. Infelizmente as rodovias continuam sendo um caminho que nem sempre nos permite chegar ou retornar aos nossos destinos", afirmou o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho.

Motociclista morre na BR-324

Outra morte na estrada já foi registrada no começo deste feriado. Um motociclista que não teve o nome divulgado morreu por volta das 7h30 desta quinta-feira, em um acidente na BR-324 no trecho do Km-547 na cidade de Amélia Rodrigues.

De acordo com a concessionária Via Bahia o acidente aconteceu quando a moto e uma carreta colidiram na estrada. Após o acidente, o motorista da carreta fugiu do local que fica nas proximidades da localidade Imbira.

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a moto teria se chocado com um carro. À polícia, o motorista do automóvel disse que trafegava na faixa da esquerda, enquanto o caminhão seguia na faixa da direita. A motocicleta, por sua vez, teria tentado passar entre os dois veículos.

Em função do acidente e do fluxo intenso de veículos por conta do São João a região teve trânsito intenso durante o dia hoje.