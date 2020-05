Idosa de 103 anos com suspeita de covid-19 morre esperando vaga na UTI no Rio

Uma idosa de 103 anos morreu com suspeita de coronavírus após não conseguir uma vaga para a UTI no Rio de Janeiro. Segundo o G1, o caso aconteceu nesta terça-feira (05), quando Herondina Conceição Souza estava em uma UPA aguardando transferência para um centro de saúde mais equipado.

Herondina era uma das 401 pessoas que aguardam vagas em um leito de UTI no estado do Rio de Janeiro, que já está com o sistema de saúde colapsado. Só na capital do estado já são 283 pessoas esperando internação.

Os pacientes que aguardam por uma vaga em UTI estão em enfermarias para pacientes com o novo coronavírus ou internados em Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Os pacientes que estão nas UPAs esperam ainda mais por uma transferência, pois os leitos vagos costumam ser ocupados pelos pacientes que estão nas enfermarias das unidades de referência.