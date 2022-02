Idosa de 103 anos é agredida durante assalto em Iaçu

Uma idosa de 103 anos foi agredida durante um assalto em Iaçu, no interior da Bahia. O caso aconteceu na quarta-feira (2) na Fazenda Vieira, no Povoado de Mendes, zona rural.

O suspeito invadiu o local para roubar pertences da idosa e a agrediu. A vítima ficou com hematomas no rosto e nos braços. Policiais militares do 11º BPM foram acionados para atender a ocorrência e, a caminho do local, visualizaram uma motocicleta de cor vermelha sendo conduzida pelo suspeito que estava fugindo do local.

Na tentativa de fugir da ordem de parada dada pelos militares, o suspeito bateu na parte traseira da viatura e, em seguida, caiu, porém foi alcançado e revistado.

Com o homem foi encontrado um revólver calibre 32, três celulares, munições e uma motocicleta.

Ele foi apresentado na delegacia da cidade de Iaçu e foi autuado em flagrante por roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e cumprimento de mandado de prisão.