Idosa de 85 anos é resgatada de cárcere privado em Vitória da Conquista

Uma idosa de 85 anos foi resgatada de um imóvel em condições insalubres de comodidade e limpeza por policiais militares na tarde de terça-feira (5), em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. A vítima estava presa em um dormitório, no quintal, ao lado de um canil.

A idosa e o responsável pelo imóvel foram conduzidos para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista. Não há mais informações sobre os responsáveis.

Foi aberto um inquérito policial, do qual já foram realizadas as primeiras oitivas, de acordo com a Polícia Civil.

O resgate aconteceu durante a Operação Força Total, da Polícia Militar, na qual uma guarnição da unidade foi verificar denúncia de tráfico de drogas, no bairro Recanto das Águas. Lá, os agentes encontraram a mulher, presa no quintal. Ela chegou a relatar que não comia há dias.

Ainda não há informações sobre para onde a idosa foi levada depois de ter sido ouvida.