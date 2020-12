Idosa de 90 anos é a primeira a ser vacinada contra covid-19 no Reino Unido

A idosa Margaret Keenan, 90 anos, foi a priemira pessoa a receber a vacina contra covid-19, no Reino Unido. Ela recebeu a dose da parceria Pfizer/Biontech em um hospital em Coventry, região central da Inglaterra.

"Sinto-me muito privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19", disse Keenan. "É o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com minha família e amigos no Ano Novo, depois de estar sozinha na maior parte do ano."

Keenan vai receber uma segunda dose em 21 dias. No Reino Unido, cerca de 800 mil doses devem estar disponíveis na primeira semana, para cerca de 400 mil pessoas (são duas doses para cada um).

Maiores de 80 anos, funcionários de saúde na linha de frente e funcionários e moradores de casas de repouso terão prioridade nessa primeira fase da vacinação.