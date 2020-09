Idosa é arremessada para fora de carro por motorista de app; suspeito é liberado

Uma viagem por meio de um aplicativo de transporte acabou em uma tragédia para a autônoma Fabíola Martins Coelho, de 30 anos, que pediu um motorista da 99POP para transportar sua família do bairro Granja Portugal ao Conjunto Ceará, em Fortaleza. O caso foi registrado na noite do domingo, 6, quando o motorista se exaltou com as passageiras, duas crianças de quatro e 11 anos, uma jovem de 18 e uma senhora de 70 anos. Ele dirigiu de forma perigosa, o que acabou ocasionando que a idosa fosse arremessada para fora do veículo. As outras vítimas conseguiram pular do carro em movimento.

Conforme Fabíola, sua família entrou no veículo e o motorista dirigiu por 400 metros. Ele só percebeu que havia uma criança no caminho e disse que Fabíola segurasse a criança para não cair. Em seguida reclamou da adolescente por causa da luz do celular. A passageira disse que se o motorista quisesse voltar para o ponto de partida elas poderiam ver outro veículo para retornar até sua casa.

O motorista ameaçou deixar a família em uma rua escura na Granja Portugal. As passageiras não aceitaram ficar no local, então ele arrancou com o carro e passou a fazer manobras arriscadas. As crianças começaram a chorar e a adolescente conseguiu pular do veículo em movimento com uma das crianças. A mãe de Fabíola foi a única que não conseguiu pular. Ela foi achada duas ruas depois jogada no chão. Os moradores acionaram a ambulância e a idosa foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro, onde permanece internada. Fabíola disse que ela está em coma.

"Ele não gostou, reclamou da criança e da luz do celular da minha sobrinha. Eu falei que a gente descia, mas no ponto que pegou a gente. A gente não tinha Internet no celular e lá não tinha como pedir outro. E quando eu falei não, ele saiu conduzindo o veículo como um louco. Ele surtou de um jeito que a gente ficou muito nervosa. A gente pensava que ia acontecer o pior e a gente quis sair do carro. A minha mãe caiu do carro três ruas, quatro ruas depois", contou a autônoma.

Na noite do crime, o motorista foi ao 32º Distrito Policial, no bairro Bom Jardim, após ter sido identificado, e acabou liberado. A família relata que entrou em contato com a empresa 99 POP, onde o motorista é cadastrado.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e ao aplicativo 99 POP e aguarda respostas.

