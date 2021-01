Idosa é internada após ser atacada por cães em condomínio de Patamares

Uma idosa de 62 anos foi atacada por dois cachorros da raça Pit Bull no condomínio Colina B1, localizado em Patamares, na capital baiana. O caso aconteceu no último domingo (24).

Uma moradora do condomínio falou ao CORREIO que o dono da residência onde aconteceu o ataque se ofereceu para realizar um acordo, retirar os cachorros do local até a próxima quarta (27) e oferecer assistência à vítima. O proprietário do imóvel onde aconteceu o ataque não mora no Brasil.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi atacada por volta das 19h. Não há informações de como aconteceu a situação. Os policiais que atenderam a ocorrência acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a vítima.

Ainda de acordo com a PM, os familiares foram orientados a registrar Boletim de Ocorrência, mas a corporação não soube informar se alguma delegacia foi procurada.

A idosa foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) pelo Corpo de Bombeiros, que afirmou que ela foi vítima de um trauma. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Aliança e corre risco de ter um braço amputado.