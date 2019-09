Idosa é morta a tiros no Centro de Santo Antônio de Jesus

Uma mulher de 68 anos foi morta com dois tiros na cabeça numa área central de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, na manhã desta segunda-feira (16). Até o momento, ninguém foi preso e não se sabe a motivação do crime.

A Polícia Civil identificou a mulher como sendo Telma Ramos, conhecida como Telma Cigana. Ela morava numa barraca nas proximidades do Centro de Abastecimento da cidade e era conhecida por emprestar dinheiro a juros.

Além da cabeça, Telma Cigana foi alvejada no abdomen. Ela morreu no local do crime. A vítima era de Santo Amaro, onde o corpo foi enterrado nesta terça-feira (17).

Há pouco mais de dois meses, o filho dela, Jonathan Ramos, 33, também foi morto a tiros em Santo Amaro. Ninguém foi preso ainda com relação a este crime. A polícia suspeita que os dois assassinatos tenham relação com os negócios de mãe e filho.