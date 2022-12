Idosa é presa acusada de espancar e divulgar vídeo íntimo de mulher na Bahia

Uma idosa de 61 anos foi presa nesta quinta-feira (22) em Mortugaba, na Bahia, acusada de tortura e de divulgar, sem autorização, uma cena de nudez.

Segundo as investigações da delegacia da cidade e da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), a mulher e a filha, que tem 29 anos, torturaram uma mulher que elas acusavam de ter um caso com o marido da idosa. Elas chegaram a tirar as roupas da vítima, que foi obrigada a deixar a casa das suspeitas nua.

A polícia conseguiu provas em vídeos feitos pelas próprias suspeitas. Com isso, entrou com mandados de prisão, que foram deferidos pela Vara de Jurisdição Plena de Jacaraci no último dia 15.

A filha da idosa está foragida. Segundo a polícia, há informações de que ela estaria no estado de São Paulo. As buscas continuam para localizar a segunda suspeita.