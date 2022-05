Idosa fica gravemente ferida após ser atacada por ratazana enquanto dormia

Uma mulher idosa foi gravemente ferida no rosto, pescoço e mãos após ser atacada por uma ratazana enquanto dormia. Diana Kirk, de 76 anos, foi encontrada pelo marido coberta de hematomas na manhã do dia 9 de maio, em Bingham, na Inglaterra.

A senhora, não consegue se mover devido a uma lesão cerebral, é cuidada por seu marido John Kirk, 85, e uma equipe de atendimento que vem à casa deles para ajudar.

"Foi como uma cena de Rambo. Absolutamente horrível. Ela estava tremendo com as mãos no pescoço olhando para mim", disse John ao Daily Mail.

O homem imediatamente chamou a ambulância, que chegou por volta das 8h20. Fotos que foram compartilhadas com a permissão do marido mostram a extensão dos ferimentos de Diana. "Eu nunca vi nada como os ferimentos que ela teve. Você pode ver o quão ruim eles eram pelas fotos. Era absolutamente selvagem", comentou o marido.

Diana é aposentada e sofre de uma série de problemas de saúde, incluindo demência e Mal de Parkinson.

O animal acabou sendo capturado por um armadilha preparada por um vizinho, que o matou com uma arma de chumbo. A senhora segue recebendo cuidados médicos e passa bem.