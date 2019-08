Idosa morre após ser atropelada no Largo de Roma

Era por volta de 6h quando Zilda de Jesus Santos, 68 anos, desceu de um ônibus no Largo de Roma, na Cidade Baixa, e acabou atropelada. A idosa chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a caminho do hospital.

O motorista do carro, um Fiat Punto, permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Conduzido até a 3ª Delegacia (Bonfim), o homem, que preferiu não se identificar, contou à reportagem que só viu "a vítima passar correndo na frente do ônibus".

(Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

Abalado, disse que viu o momento em que a mulher foi colocada na ambulância. Ao CORREIO, um agente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) comentou que o motorista de um outro ônibus confirmou a versão do motorista.

"O rodoviário viu tudo, me disse que ela desceu do ônibus e saiu correndo na frente, sem observar que vinha carro", afirmou, ao comentar que nenhum familiar de Zilda foi encontrado até o momento.

Ainda de acordo com a Transalvador, a suspeita é de que a vítima estivesse chegando para uma consulta no Hospital Irmã Dulce, também no Largo de Roma.

Com ela, apenas o documento de identidade foi encontrado. O corpo de Zilda foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), onde aguarda a liberação da família.

O caso está registrado na 3ª Delegacia (Bonfim).