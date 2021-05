Idosa que havia assinado termo rejeitando vacina morre de Covid no Rio Grande do Sul

Uma mulher de 77 anos morreu vítima de covid-19. Ela havia assinado um termo de recusa para a vacina contra a covid. A morte da idoso aconteceu no último domingo (23), em Esperança do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul.



A prefeitura da cidade divulgou o caso no Facebook, preservando dados pessoais da paciente. De acordo com a prefeitura, o termo é assinado por todas as pessoas que decidem não tomar o imunizante.



“Sabe-se que hoje as vacinas existentes não protegem 100% a pessoa imunizada de se contaminar, porém previnem que a doença evolua para os casos mais graves, que exigem internações e podem levar ao óbito”, diz a publicação.



Segundo o município, menos de 50 pessoas assinaram termos de recusa da vacina na cidade que tem 2.885 habitantes. O documento diz que a pessoa se recusa a receber a vacina recomendada pelo Ministério da Saúde e que se responsabiliza por quaisquer eventos decorrentes dessa ação.



“Nós fizemos buscas das pessoas com a idade ou com comorbidades nas residências para que possam se vacinar. O termo nos ajuda no controle e nos assegura também de, futuramente, a pessoa dizer que não foi comunicada da vacina na sua idade ou no seu grupo”, disse o secretário municipal de Saúde, Ademir Villers da Cruz à Folha de S.Paulo.



A Secretaria Estadual de Saúde diz que não existe uma orientação do governo para o preenchimento de termos de recusa e que a decisão sobre o registro cabe a cada município. “Alguns preferem ter o documento como segurança de que a dose foi oferecida para aquela pessoa e houve a recusa”, disse a pasta em nota.Outras cidades da região de Esperança adotaram a medida. Das 5,2 milhões de pessoas estimadas como parte do grupo prioritário no Rio Grande do Sul, 58,5% receberam a primeira dose até esta sexta e 27,9%, a segunda. O estado aplicou 80% das doses distribuídas.