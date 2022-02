Idosa sofre golpe de casal em supermercado de Armação, em Salvador; vídeo

Uma idosa de 73 anos foi vítima de um golpe ao utilizar um caixa eletrônico no estacionamento do Big Bompreço, no bairro de Armação, em Salvador. Os suspeitos, um casal, conseguiram levar o cartão da vítima e realizar um empréstimo de R$ 25 mil antes mesmo que ela se desse conta que tinha sido roubada. O caso aconteceu no último dia 26.

Em imagens gravadas pela câmera de segurança do estabelecimento, Sônia Isabel, de vestido florido, é abordada por uma mulher de cabelo comprido e vestes brancas. Um homem de camisa azul acompanha a mulher, mas, inicialmente, não demonstra conhecê-la.

A delegada da 9ª Delegacia (Boca do Rio), Maria Dail, explica como tudo aconteceu. "Dona Isabel estava no caixa, quando a golpista afirma que caiu da máquina um papel com os dizeres 'Sua conta foi bloqueada, coloque o cartão novamente'. O papel foi levado pela própria golpista", esclarece.

A mulher, então, teria conduzido a idosa a realizar as operações que ela queria, para conseguir vê-la digitando a senha. Por trás da vítima, consegue olhar o que ela digita, e, sem que ela perceba, realiza uma troca de cartões. A senhora acaba levando para casa um cartão que não é o dela.

"Quando ela se deu conta, já tinham feito empréstimo, sacado dinheiro. Ela teve que pagar o dinheiro no banco para quitar o empréstimo", explica a delegada. Os suspeitos ainda não foram localizados.

De acordo com a vítima, o Banco do Brasil não pretende ressarci-la, e afirma que o empréstimo foi feito voluntariamente. O CORREIO tentou contato com a assessoria do banco sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.