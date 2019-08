Idoso agredido por ciclista em Feira é enterrado; agressor está preso

O idoso agredido por um ciclista em Feira de Santana, no último dia 12, foi enterrado nesta quarta-feira (28). Jaime da Rocha Silva, 83, teve morte cerebral confirmada na terça-feira. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim Celestial.

Jaime foi agredido no dia do próprio aniversário, quando estava indo para uma mercearia para comprar ingredientes do bolo que a família faria para celebrar. O agressor, Tarcízio Oliveira Batista, 32, passava de bicicleta no sentido oposto ao idoso, quando o agrediu com um murro.

O CORREIO conversou com o responsável pela investigação do caso, delegado David Lopes, da 1ª Delegacia de Feira. Ele disse que o agressor está preso desde a sexta-feira e será indiciado por homicídio doloso.

Sobre a alegação do agressor, de que tem transtornos mentais, o delegado disse que Tarcízio apresentou um relatório médico. "É um documento de um atendimento no qual o médico indica que ele tem transtorno bipolar, com eventos de psicose, mas não é possível determinar se, no momento do crime, ele estava ou não em plenas faculdades mentais", disse.

Jaime estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Emec desde o dia da agressão. Na madrugada do último sábado (24), ele sofreu uma parada cardíaca, que causou mais danos em seu estado de saúde. Após um protocolo de análise de médicos, foi confirmada a morte cerebral na terça-feira, dia do aniversário da filha do idoso.