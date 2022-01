Idoso baleado dirigiu por 60 metros antes de ser socorrido na Vila Rui Barbosa

Baleado três vezes quando passava sozinho de carro na Vila Rui Barbosa, na noite desta terça-feira (04), o idoso Ubiratan dos Santos, 61 anos, mesmo assim conseguiu dirigir por cerca de 60 metros antes de parar e pedir socorro. Ele foi atingido no momento em que acontecia um tiroteio em bar.

Ubiratan foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo a família, apesar das três perfurações, ele passou por cirurgia e seu estado de saúde é estável. Já um homem ainda não identificado, que também foi atingido, acabou morrendo. Ele estaria no bar e foi socorrido para uma UPA, mas não resistiu.

Segundo moradores, o fato aconteceu por volta das 19h, entre as Ruas Mirante de Tamandaré e Getúlio Vargas. Ubiratan, que reside no bairro, voltava para casa depois de trabalhar numa vidraçaria. Na hora dos disparos no bar, ele dirigia um Citroen C3 que foi atingido no lado direito do para-brisa e capô.

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

"Ele veio em alta velocidade e buzinando até onde podia e depois parou o carro. Acho que ele não aguentou mais. Saiu do carro, gritou por ajuda. Então a gente ligou para o Samu e a Polícia Militar. Ele ficou deitado entre os dois bancos da frente à espera de socorrido. Os policiais chegaram primeiro, uns 40 minutos, e o levaram depois", contou um morador.

Procurados, parentes do idoso não quiseram dar mais detalhes sobre o assunto. No entanto, moradores disseram que eles estiveram no local logo cedo e recolheram os pertences da vítima, pois o carro passará por uma perícia.