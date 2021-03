Idoso comemora vacinação com confete e balões em Salvador; veja vídeos

Receber a vacina contra a covid-19 é o sonho de muitos, e, ao realizá-lo, um idoso de Salvador não economizou na comemoração. Ainda dentro do carro, ele estourou confetes e soltou alguns balões nas cores azul, vermelho e branco, remetendo a Bahia - ou ao Bahia, caso ele seja Tricolor de Aço.

As imagens foram gravadas neste sábado (13), segundo dia da vacinação para idosos à partir de 76 anos. "Mesmo vivendo esse momento difícil, quando eu recebo esse tipo de vídeo me encho de força pra continuar lutando contra a covid ao lado de vocês. Vamos juntos", escreveu o prefeito Bruno Reis ao compartilhar as cenas em suas redes sociais.

O secretário de Saúde da cidade, Leo Prates, também postou o vídeo em seu Instagram. "Verificado

E hoje me emocionei ao receber esse vídeo mostrando a alegria dessa família com a vacinação! Sensação indescritível poder proporcionar essa felicidade", disse Prates.

Já o idoso, enquanto gritava de comemoração ao lado do que aparenta ser sua esposa, fez questão de deixar claro que a celebração era em agradecimento. "Deus abençoes vocês", disse aos profissionais de saúde, que responderam pedindo para ele ficar em casa e respeitar o isolamento social.