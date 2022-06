Idoso é acusado de estupro após ser flagrado com crianças em carro da Uesb

Um idoso de 68 anos é acusado de estupro de vulnerável após ter sido flagrado dentro de um carro oficial da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com três menores de idade, de 4 a 12 anos. O crime teria acontecido na última segunda-feira (6), em uma praça local.

A Uesb confirmou que o homem se trata de um servidor da universidade, que exerce a função de motorista. O suspeito, entretanto, estava fora do horário de trabalho.

O mandado de prisão preventiva contra o idoso, já identificado, foi solicitado à Justiça, além de exames periciais de coleta de material genético., segundo a Polícia Civil. Os responsáveis pelas vítimas foram intimados.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória da Conquista, que, além do crime de estupro de vulnerável, investiga o de satisfação de lascívia mediante presença de criança, ou seja, praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

Em nota, a Uesb afirma que está sendo instaurado de ofício contra o servidor, com determinação do seu afastamento preventivo, pelo período, inicial, de 30 (trinta) dias. A Universidade esclarece que "age amparada no Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, que determina o processo disciplinar como instrumento destinado à apuração da responsabilidade do servidor por infração praticada não só no exercício de suas atribuições, mas também que tenha relação com as atribuições do cargo".

A administração da Universidade também irá acompanhar o andamento do inquérito inaugurado pelas autoridades policiais e as conclusões poderão ser utilizadas para fundamentar os procedimentos disciplinares contra o servidor.

A Uesb reafirmou o compromisso com as políticas de proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes e se colocou à disposição das famílias das crianças envolvidas, e reforçou que não compactua ou se omite diante de possíveis condutas contrárias a tais valores, por quaisquer de seus membros.