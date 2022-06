Idoso é baleado durante assalto na Boa Vista de São Caetano

Um idoso foi baleado durante um assalto no bairro da Boa Vista de São Caetano. Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu Rua Rodovia A, no último sábado (18).

Ele foi identificado como Adailton Santos Pereira, 63 anos. De acordo com a polícia, a vítima foi abordada por três homens armados que exigiram dinheiro e celular e, em seguida, atiraram. Adailton chegou a ser socorrido por uma ambulância do Samu para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Não há informações sobre a autoria do crime.