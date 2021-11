Idoso é encontrado morto em banheiro de casa em Cajazeiras III

O idoso José Carlos dos Santos, 60 anos, foi encontrado morto, no começo da manhã desse domingo, no banheiro de uma casa, na quadra C da Rua do Posto, no bairro de Cajazeiras III. Em nota, a Polícia Civil informou que os policiais do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) encontraram o corpo do idoso com marcas de violência dentro de um banheiro e que familiares da vítima foram intimados para prestar esclarecimentos. Questionada, a Polícia Civil não soube informar se o idoso morava no local onde foi encontrado morto.

Ainda de acordo com a polícia, até o momento não se sabe a causa da morte, que é investiga pela 2ª Delegacia de Homicídios Central. Já a Polícia Militar informou que a 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta das 6:57h deste domingo, para atender ocorrência de idoso encontrado morto no interior de residência em Cajazeiras III.

Ao chegarem, os policiais constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia. O crime é investigado pela Polícia Civil e até o momento ainda não há informações sobre autoria e motivação.