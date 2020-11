Idoso é preso com arma de fogo e munições em Buerarema, sul do estado

Um homem de 81 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) portando uma arma de fogo calibre 38 e mais cinco munições. A ocorrência foi registrada no KM 524 da BR 101, trecho do município de Buerarema, a 333km de Salvador.

Durante as fiscalizações no trecho, os agentes da PRF deram ordem de parada ao condutor de um Fiat/Uno. Só que o idoso que conduzia o carro tentou fugir da abordagem entrando na estrada vicinal. No entanto, a equipe realizou o acompanhamento tático e ordenou que o motorista realizasse manobra de retorno. Durante a fuga, os policiais visualizaram o momento em que o condutor dispensou uma sacola pela janela.

Ao verificar o material, os policiais encontraram o revólver e as munições. Questionado, ele afirmou não possuir autorização legal necessária para portar a arma. O idoso foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local.