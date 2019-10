Idoso é preso com motoneta roubada em Simões Filhos

Um idoso foi preso com uma motoneta roubada em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, nesta segunda-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava transitando com o veículo quando foi abordado por uma equipe de fiscalização. O nome dele não foi divulgado.

Os agentes estavam em patrulhamento e desconfiaram do idoso porque a motoneta estava sem placas de identificação. Durante a abordagem, a equipe constatou, através da numeração do motor, que o veículo possuía registro de roubo. A ocorrência foi datada em dezembro de 2018, em Salvador.

Questionado pelos policiais sobre a origem do veículo, o idoso contou que a motoneta foi adquirida em um site de compras, pela filha dele. A PRF informou que o homem foi detido e encaminhado juntamente com o ciclomotor para delegacia de polícia judiciária local, onde as medidas cabíveis serão adotadas.