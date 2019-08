Idoso é preso em Dias D'Ávila por furtar ônibus pela 3ª vez no mês

Duas semanas depois de ser preso furtando um ônibus, Jorge Fernando Pereira da Silva, 62 anos, cometeu o crime pela terceira vez nesta quarta-feira (21), por volta das 5h, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Ele foi detido por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária.

A PM foi acionada logo após o furto de um coletivo de uma empresa de transportes e turismos na BA-093. Com auxílio do GPS, eles conseguiram localizar o veículo, fizeram o acompanhamento e interceptaram o ônibus na BA-528. Detido, Jorge Fernando foi levado até a 25ª Delegacia (Dias D'Ávila), onde foi autuado em flagrante.

No mesmo mês, o idoso foi preso três vezes pelo mesmo crime. No dia 2, ele furtou um ônibus em Mussurunga. No dia 7, o crime aconteceu em Barra do Jacuípe, na Região Metropolitana de Salvador. Ao todo, o Jorge Fernando acumula 19 passagens pela polícia.

Primeiro roubo

Jorge aproveitou o horário de descanso do motorista e do cobrador para ter acesso ao veículo, que foi interceptado momentos depois pela Polícia Militar no início da BR-324. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Segundo Daniel Mota, um dos dirigentes do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, o furto aconteceu pouco antes das 7h. O ônibus do Consórcio Integra estava numa área da estação reservada para o estacionamento dos ônibus quando foi levado por Jorge Fernando.

“O motorista e o cobrador tinham acabado de chegar de uma viagem e pararam para tomar café. Como de costume, deixaram a chave no contato do veículo, uma vez que acreditavam que o local, por ser exclusivo dos rodoviários, era seguro. A segurança falhou”, declarou Daniel.

Ele pontuou o fato de motorista e cobrador terem saído e deixado a chave no contato do veículo. “É normal. Nesses 30 anos como rodoviário nunca tirei. É cultural deixar a chave no contato até na garagem. É para a necessidade de uma medida de emergência, como a possiblidade de que qualquer pessoa possa retirar o veículo numa situação de acidente ou incêndio”, explicou Daniel.

Ainda de acordo com ele, os próprios rodoviários acionaram a Polícia Militar, que passou a perseguir o ônibus. “O homem insistia em não parar”, contou o sindicalista. O veículo seguiu pela Avenida Dorival Caymmi e Estrada do CIA. Ao chegar na BR-324, o coletivo teve os pneus furados com os disparos efetuados pelos policiais que vinham atrás.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que “a guarnição interceptou o veículo, modelo Mercedes Benz Mpolo Torino, placa PJA-7967, no início da BR-324, segundo explicou o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Jarbas Carvalho de Oliveira Júnior”.

Segundo roubo

Ele voltou a ser preso cinco dias depois do crime. O motivo foi o mesmo: Jorge Fernando Pereira da Silva, 62 anos, furtou um coletivo em Barra de Jacuípe, Região Metropolitana de Salvador. Na semana passada, ele foi liberado após a audiência de custódia.

Desta vez, ele foi pego por equipes da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (Mata de São João). O comandante, capitão Marco Cezar Reis Galo, disse que o veículo apresentou uma falha e o motorista foi até Barra de Pojuca para buscar ajuda de um mecânico. Ao perceber que o veículo estava sendo furtado, o condutor acionou a PM, que montou um bloqueio no entrocamento de Imbassaí.

“Estávamos realizando a Operação Bloqueio no Pórtico de Praia do Forte quando fomos informados sobre o caso. Depois que conseguimos imobilizar o idoso, ele ironizou o condutor do ônibus dizendo que era um absurdo um motorista não saber extrair o ar da bomba de combustível de um veículo. Ou seja, ele percebeu que o ônibus estava quebrado, consertou e furtou”, contou o oficial.

Ainda segundo o capitão, o idoso confirmou que pretendia levar o ônibus para Aracaju, onde seria vendido por R$ 10 mil. “Quando fizemos a interceptação, ele realmente estava indo sentido Aracaju. Toda essa situação ocorreu na região da Linha Verde”, completou.