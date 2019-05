Idoso morre após briga com jovem na Capelinha de São Caetano

Idoso morreu após discussão com jovem (Foto: Acervo pessoal)

O idoso Roque Fernandes dos Santos, de 69 anos, morreu após uma briga com um jovem de 24, por conta de um gato de energia. O caso ocorreu no bairro de Capelinha de São Caetano, em Salvador. O rapaz envolvido na briga se apresentou à polícia nesta quinta-feira (2), 10 dias depois da morte do idoso, no dia 22 de abril.

A família da vítima afirma que Roque foi morto após levar dois socos do jovem, que era vizinho de comércio dele. Os dois trabalhavam na mesma rua, ambos com venda de alimentos. O idoso foi socorrido em coma para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de San Martin e morreu horas depois.

Inicialmente, o caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) como um acidente. Depois, foi considerada a hipótese de lesão seguida de morte. Responsável pela investigação, a delegada titular da unidade, Laura Argôlo, aguardará um laudo pericial feito pelo Institulo Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) para saber o que, de fato, aconteceu com o idoso.

“Inicialmente, o caso foi registrado apenas como lesão natural em decorrência de uma queda. O filho veio depois para registrar que o pai foi agredido por um vizinho de comércio, que tem um food truck. Eles tiveram que suspender o funeral, porque morte violenta tem que passar pelo IML (Instituto Médico Legal) para verificar a causa. Eles irão checar se ele morreu em decorrência da queda ou por conta da agressão física”, explicou a delegada.

Testemunhas, familiares e o suposto autor da morte já foram ouvidos pela delegada. O acusado alega que tentou socorrer o idoso após a queda e nega a agressão. De acordo com Laura Argôlo, a versão é confirmada por outras pessoas que presenciaram o caso e que também afirmaram que o idoso caiu após a discussão, sem que tenha levado socos.

A hipótese de homicídio foi descartada pela investigação. Caso a agressão seja comprovada, o autor será indiciado por lesão seguida de morte.

Outra versão

Diferente do que diz o suposto agressor do idoso, a família garante que Roque levou socos após a discussão com o vizinho de comércio. "Meu pai saiu caminhando depois que a discussão acabou. Ele esperou meu pai ir para uma rua deserta, que não tinha câmera e era escura, e aí ele foi e fez a covardia, deu dois murros por trás. Meu pai caiu, ficou em coma e depois veio a óbito", disse o filho da vítima, Rodney Santos, ao CORREIO.

De acordo com Rodney, ninguém da família estava no local na hora que tudo aconteceu, mas duas testemunhas que teriam presenciado o fato relataram a agressão.