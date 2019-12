Idoso morre após ser esfaqueado em assalto em ciclovia

Antônio Reinaldo Barreto, 63 anos, morreu após ser esfaqueado no abdômen durante um assalto na estação do metrô do CAB. O crime aconteceu no dia no dia 27 de novembro, e Antônio morreu na manhã da última segunda-feira (9), por volta das 8h.

Na noite do dia 27, às 19h40, a vítima pedalava na ciclovia do local quando foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto. O celular de Antônio foi roubado.

O homem deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internado.

A Polícia Civil informou que o caso é apurado pela 11ª Delegacia de Polícia e que os autores do crime ainda não foram identificados.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier