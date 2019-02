Idoso perde braços e orelhas após ataque de pit bulls em Alagoinhas

Um idoso perdeu os dois braços e as duas orelhas depois de ter sido atacado por três cães da raça pitbull. O caso aconteceu na cidade de Alagoinhas, na região Nordeste do estado.

José Valter Bispo Damasceno, 69 anos, foi atacado pelos animais no dia 8 de fevereiro, após entrar em uma propriedade privada. Em estado grave, ele deixou uma unidade de saúde de Alagoinhas e foi transferido para o Hospítal Geral do Estado (HGE) nesta segunda-feira (18), onde está internado, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência do Posto da Polícia Civil do HGE, um neto, que acompanhou a transferência do paciente até Salvador, relatou aos policiais civis do posto que o avô estava indo pescar em um rio quando decidiu entrar na propriedade, localizada no bairro 2 de Julho.

Segundo o depoimento do neto, para chegar até o rio, que fica em um espaço público, é preciso entrar na propriedade particular. Foi neste momento que o idoso foi surpreendido pelos animais, que lhe causaram vários ferimentos, principalmente na região dos braços e da cabeça.

Após ser atacado, José foi socorrido pelos donos dos cães - um deles é conhecido na cidade como Fininho.

* Com supervisão da subeditora Fernanda Varela