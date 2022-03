Idoso que importunava ex através de mensagens via PIX de R$ 0,01 é preso

Uma investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza resultou na prisão de um idoso, de 67 anos, que importunava a ex-namorada, de 56 anos, que já possuía medidas protetivas contra ele, através de mensagens enviadas para ela por meio de PIX.

A captura ocorreu por força de mandado de prisão preventiva, na terça-feira (8), no bairro Damas – Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza. Já o inquérito policial que investigava o crime foi concluído nessa quarta-feira (09).

Segundo levantamentos policiais, o homem, que não aceitava o fim do relacionamento, passou a perseguir e ameaçar a ex-companheira através de ligações e mensagens. Para cortar o contato com o suspeito, a mulher, que terminou o relacionamento há cerca de quatro meses, bloqueou ele de todas as redes sociais e ligações. A vítima então registrou a ocorrência na DDM e solicitou medidas protetivas. Mesmo com as medidas em vigência, o suspeito continuou perseguindo a vítima enviando mensagens através da transferência bancária via PIX.

Apurações apontam ainda que o homem realizava transferências de pequenas quantias para a conta da vítima com mensagens como “Estou com saudades” ou até mesmo pedindo que a vítima retirasse a queixa contra ele, como “Retire o processo”.

O idoso, que possui antecedentes criminais pelo crime de estelionato e que estava ciente do descumprimento da medida protetiva de urgência em favor da vítima, foi capturado em sua residência no bairro Damas. Ele foi conduzido para DDM de Fortaleza, onde o mandado de prisão preventiva em desfavor dele foi cumprido. Agora, o homem permanece à disposição da Justiça.