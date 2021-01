Idoso vira refém de assaltante na porta de casa no Rio Vermelho

Um idoso foi feito como refém na frente do prédio onde mora, no Rio Vermelho. O caso aconteceu após uma perseguição policial, que começou no bairro da Pituba.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais da 11ª CIPM estavam no bairro quando foram informados que dois homens que estavam num carro prata haviam feito um assalto. Os policiais militares iniciaram o acompanhamento e, aos se aproximarem para realizar a abordagem, os homens fugiram em alta velocidade sentido ao bairro do Rio Vermelho.

Quando o carro foi alcançado na Rua Teodoro Batista, a dupla desembarcou e correu para direções distintas. Na fuga, um deles fez um idoso como refém. A comandante da unidade, major Patrícia, com o apoio de uma guarnição da 12ª CIPM, realizou a aproximação, negociou e conseguiu a libertação da vítima, que saiu ilesa.

Na ação, foram apreendidos seis aparelhos celulares e um revólver calibre 38. Os autores do delito foram presos e conduzidos para a 7ª Delegacia (Rio Vermelho), onde a ocorrência foi registrada.