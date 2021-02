Idosos acima de 90 anos que moram nas ilhas de Salvador são vacinados

Os idosos acima de 90 anos, que moram nas ilhas de Maré, Frades, Paramana e Bom Jesus dos Passos, em Salvador, foram imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta quinta (4) e sexta-feira 05).

Ao todo, 25 idosos foram imunizados nesta etapa de vacinação realizada pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

As doses saíram do Complexo Municipal de Vigilância à Saúde, na Avenida Vasco da Gama, e junto com os vacinadores passaram por um percurso pela estrada e travessia marítima com apoio da ambulancha, veículo do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu), até chegar à ilha. Todo trajeto contou com o apoio da Guarda Civil Municipal que auxiliou a escolta dos profissionais de saúde.

“Montamos uma estrutura de logística eficiente para assegurar que as doses possam chegar a todos os indivíduos contemplados pela estratégia nesse momento no município. É um trabalho conjunto que inclui o apoio da Guarda Civil Municipal que está nos auxiliando na escolta e segurança das equipes de saúde”, enfatizou Leo Prates, titular da pasta na capital.

Próxima semana as equipes retornaram para imunizar a nova faixa etária: idosos entre 80 e 89 anos