Idosos com 83 anos ou mais serão vacinados a partir desta terça em Salvador

Idosos com 83 anos ou mais poderão se vacinar nesta terça (16), em Salvador. A prefeitura divulgou a informação na noite desta segunda (15), após balanço da pasta sobre as doses que ainda estão disponíveis no estoque.



As doses estarão disponíveis exclusivamente para os idosos das 8h às 13h, nos drive-thrus do 5º Centro de Saúde, nos Barris; Atakadão, em Fazenda Coutos; Parque de Exposições, na Paralela. As salas de vacina do 5ª Centro, USF Plataforma, USF Cajazeiras X também atenderão o público-alvo.



Caso o idoso não esteja na lista, é necessário fazer o recadastramento do SUS através do site ou diretamente no 5º Centro de Saúde. É preciso RG, CPF e comprovante de residência. Se o idoso estiver presente no ato, poderá ser imunizado imediatamente.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as equipes da Vacina Express seguem com a estratégia de imunização nas casas dos idosos.