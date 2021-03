Idosos com mais de 78 anos podem agendar vacinação em Feira de Santana

Idosos acima de 78 anos que ainda não agendaram a vacinação contra Covid-19, podem solicitar a familiares ou responsáveis que se dirijam à unidade de saúde mais próxima para fazer o agendamento da vacina em Feira de Santana.

O responsável deve apresentar o documento de identidade com foto e comprovante de residência do idoso. Não é necessária a presença dele para o agendamento e, em alguns casos, os agentes comunitários de saúde estão realizando o serviço.

Idosos com dificuldade de locomoção podem ser vacinados em domicílio. Para isso, o responsável deve comunicar essa informação no momento do agendamento.

Feira de Santana vacinou 28.602 pessoas até a tarde desta quinta (11). 20,5 mil receberam a primeira dose do imunizante, o correspondente a 65% das doses distribuídas para essa fase. Outras 8.018 pessoas foram contempladas com a 2ª dose - 54,7% dessa fase. Feira é o segundo município que mais vacinou em toda a Bahia, com um total de 65% do doses aplicadas em seu território.