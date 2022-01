Idosos movimentam pontos de vacinação contra gripe em Salvador

O movimento foi intenso nos postos de vacinação contra gripe, neste sábado (8), em Salvador. A estratégia, denominada Dia da Sabedoria, para imunizar pessoas acima de 60 anos aconteceu durante todo o dia em mais de 50 pontos instalados na cidade. Para reforçar a estratégia, não houve vacinação contra a Covid-19 hoje.

No 5º Centro de Saúde, nos Barris, o bacharel em Direito Rogério Simões aproveitou o mutirão e levou os pais Antônio e Lúcia, de 77 e 74 anos, respectivamente, para serem imunizados contra a Influenza. “Soube que aconteceria o mutirão hoje e trouxe eles aqui. Já tomaram as três doses contra a Covid-19 e só estava faltando tomar essa vacina da gripe”, relatou.

Acompanhada da família, a aposentada Samara Protásio, de 63 anos, também compareceu ao 5º Centro para garantir a imunização. Ela, que disse sempre participar das campanhas, contou que ainda não tinha recebido a dose contra a Influenza devido à pandemia de Covid-19. “No ano passado fiquei em casa, enclausurada, e acabei não indo ao posto para me vacinar. Mas, com esse surto aí, procurei vir pra me precaver”.

O titular da Saúde, Leo Prates, destacou que o objetivo do Dia da Sabedoria é atingir o número total de pessoas acima de 60 anos em Salvador que precisam ser imunizados contra a gripe. “São cerca de 178 mil idosos que ainda não tomaram a dose contra a gripe em 2021. Para a realização da estratégia, estão sendo usados alguns critérios, dentre eles o cidadão não ter tomado essa dose no ano passado e ser residente em Salvador”, pontou o secretário.

Ele ainda explicou a motivação para essa vacinação especial. “Focamos nos idosos neste momento porque, das 48 pessoas que vieram a óbito na cidade devido à Influenza, desde o ano passado, a maioria foi de idosos, que é o público mais vulnerável à doença”, alertou Prates.

Salvador tem uma população estimada em 339.329 idosos, de acordo com o último recadastramento feito pela SMS. Desses, 220.868 foram vacinados contra a gripe, o que corresponde a uma cobertura de 55% deste público.