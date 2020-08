Idosos podem pedir congelamento de planos em academias, diz protocolo

As academias de ginástica de Salvador, autorizadas a reabrir desde a última segunda-feira (10), deverão permitir o congelamento de planos para clientes acima de 60 anos, quando isso for solicitado. A determinação faz parte do protocolo setorial para retomada das atividades desses estabelecimentos em Salvador. Vale frisar que o protocolo para academias de ginástica e similares foi elaborado com a participação de representantes dos estabelecimentos.

Para efetuar o congelamento do serviço, os clientes devem entrar contato com as academias para fazer a solicitação. Caso não seja concedido, o estabelecimento pode ser interditado por descumprir o protocolo e até perder o alvará de funcionamento. As denúncias referentes ao descumprimento das regras podem ser feitas pelos telefones 160 ou 156.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Sérgio Guanabara, lembrou que o papel da pasta é fiscalizar o cumprimento das determinações. “Essa é uma das exigências do protocolo. Se for constatado ou denunciado ao órgão o descumprimento, o estabelecimento será interditado. Até o momento, o resultado das fiscalizações tem sido satisfatório, porque observamos que as academias estão cumprindo o que determina o protocolo e esperamos que isso continue acontecendo”, pontuou.

Regras – O protocolo setorial para as academias, que podem funcionar de segunda a sábado sem restrição de horário, também obriga o agendamento prévio para realização de treino. O uso de máscaras é obrigatório durante todo o período de permanência dos alunos, inclusive na realização de atividades aeróbicas e crossfi­t. O limite máximo de ocupação nas academias é de um cliente a cada 6m². Além disso, cada cliente só pode permanecer no local pelo período máximo de uma hora por dia.

Em caso de atividades de cross­fit ou semelhante, os equipamentos devem ser de uso individual e o posicionamento de cada aluno deve ser demarcado no solo, respeitando as regras de distanciamento. As aulas de crossfi­t precisam ter duração máxima de 50 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos entre elas, para higienização dos equipamentos e dos espaços, sempre mantendo janelas e portas abertas, quando possível.

As aulas coletivas devem ter marcação no chão dos espaços para cada aluno, com afastamento mínimo de 2m, e duração máxima de 50 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos entre elas para higienização dos equipamentos e dos ambientes. Fica proibida também a realização de exercícios ou movimentos em dupla, trio ou grupo.

Cada aluno deve higienizar o aparelho, equipamento ou utensílios antes e após seu uso, com álcool 70% ou similar, devendo o estabelecimento orientar e fiscalizar os alunos. Não pode haver compartilhamento de equipamentos, aparelhos ou quaisquer utensílios.

As piscinas devem permanecer fechadas. Os bebedouros das academias não podem ser utilizados. As cantinas podem vender água para consumo no local, desde que as embalagens sejam devidamente higienizadas com álcool 70% no momento da venda. E os demais produtos, desde que industrializados e nas embalagens originais do fabricante, podem ser comercializados exclusivamente para consumo fora das academias, desde que higienizados com álcool 70% no ato da venda.

Fica proibido nas academias o uso de chuveiros, vestiários, saunas, banhos turcos, jacuzzis, poltronas de massagem e similares. Os sanitários devem dispor de pias, preferencialmente sem acionamento manual, com água, sabão, papel-toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal, sendo vedado o uso de secadores de mãos automáticos.

Os protocolos de cada setor podem ser acessados no link informe. salvador. ba. gov. br/ coronavirus/decretos/protocolos. As dúvidas referentes às medidas de combate à Covid-19 podem ser consultadas das 8h às 17h, através do telefone: (71) 98549-6548.