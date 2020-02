Iemanjá: 30 festas para você escolher onde vai curtir

Todo 2 de fevereiro é sagrado: independente de religião, milhares de pessoas vão ao Rio Vermelho festejar Iemanjá. Mas a festa começa antes. A partir de sábado (1º), o bairro mais boêmio de Salvador já tem um movimento diferente. Sagrado e profano se misturam. Ao mesmo tempo em que milhares de pessoas disputam um lugar na fila para depositar a oferenda para a Rainha do Mar, outras milhares se espremem nas ruas, numa grande farra regada a música, suor e cerveja. E a diversão é bem democrática. Vai do burburinho do largo às festas fechadas. Não se programou ainda? Veja o que vai rolar.

Dia 1 (sábado)

Festival de Divina(o)s

Atrações: Boni Sobrinho, coletivo Afrobrasileiria, Larissa Alves e banda, banda Dom de Jah, Felipe Escafura, Projeto Social Bate Lata, Sarau da Onça.

Local: Dendê Gastronomia (Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho)

Data: Sábado, 1 de fevereiro

Horário: 17h

Preço: R$ 40. Casadinha: R$ 70. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.



Zungu Iyagbá

Atrações: Dia 1: (DJ)ahjah, Caminhos Abertos, Magenta Eletrika, Duo Sambossa, Concentração (23h30), Arrastão Tambores do Mundo, Tambores de Aruanda e Bloco da Lombrada; Dia 2: Canja, DJ Carol Blois, DJ Kim e Power Groove.

Data: 1 e 2 de fevereiro

Local: Travessa Basílio de Magalhães, 84, Rio Vermelho

Horário: Dia 1 a partir das 18h; Dia 2 a partir das 14h

Preço: R$ 10

Alvorada de Yemanjá na Colaboraê

Atrações: DJ Larriel (22h30); Clariana (1h); DJ Ju de Paulla (2h30); e Ju Moraes (3h30)

Local: Colaboraê Espaço (Rio Vermelho)

Data: 1º de fevereiro

Horário: A partir de 22h30

Preço: R$ 80

Mais informações: Ingressos através do Sympla https://www.sympla.com.br/alvorada-de-yemanja--colaborae__764530

(Foto: Divulgação)

Feijoada ao Mar

Atrações: Irmãos Macêdo, Filhos de Jorge e Seuilsom

Local: Cerimonial Villa São José (Cabula)

Data: 1º de fevereiro

Horário: 13h às 20h

Preço: R$ 180

Mais informações: Vendas nos balcões do evento nos Shoppings Itaigara e Barra | Telefones: (71) 99965-9228 / 99956-9228

(Foto: Divulgação)

ATROPA 2020 - Cortejo Balaio Musical

Local: Kawai Poke Bar (Rio Vermelho) - concentração | A partir das 21:30h, o Cortejo Musical ATROPA segue pelas ruas do Rio Vermelho com destino a Casa de Yemanjá

Data: 1º de fevereiro

Horário: 17h (concentração) | 21h30 (saída do cortejo)

Preço: R$ 75

Mais informações: Pelo Instagram @atropaclub

Festival Oferendas

Local: Lálá Casa de Arte (Rio Vermelho)

Data: 1 e 2 de fevereiro

Horário: A partir de 19h (dia 1º) | A partir de 12h (dia 2)

Preço: R$ 60 (dentro da casa) | Gratuito (na rua)

Mais informações: Pelo telefone (71) 99974-4248 | Vendas: https://www.sympla.com.br/oferendas-lala-2020__763320

PROGRAMAÇÃO:

01 de fevereiro

19h - DJ Mozaum (PE)

20h - Juçara Marçal e Kiko Dinucci (SP) – Show Padê

21h - DJ Set Lorena Calábria (SP)

21h30 - Odoyá Experience e convidados (BA - USA)

22h30 - DJ Beco Dranoff

23h - Jadsa Castro convida Giovani Cidreira (BA)

23h30 - DJ Patrick Tor4

00h - Héloa (SE)

00h30 - DJ Analog Africa (Tunísia)

01h - Márcia Castro e convida Felipe Cordeiro (BA - PA)

(Foto: Divulgação)

02 de fevereiro

12h - DJ Catsamps

12h40 - DJ CamiloFroes

13h30 - Hiran e Convidados

14h30 - DJ Riffs

15h10 - Josyara

16h10 - DJ Tutu Moraes

17h - DJ Ubunto

17h50 - Nara Couto

19h - DJ Jerônimo Sodré & DJ Grace Kelly

Hiran

(Foto: Divulgação)

Nome do evento: Festa BATEKOO

Atrações: Freshprincedabahia, Belle, Tia Carol, Mirands, Iuri Andrew (Recife), b2b e Milena Cinismo (Recife)

Local: Casa Ninja Bahia (Rio Vermelho)

Data: 1º de fevereiro

Horário: 22h

Preço: R$15 antecipado 1º lote limitado

R$20 antecipado 2º lote limitado

Mais informações: Vendas pelo Sympla https://www.sympla.com.br/batekoo-a-01-de-fev__773282

(Fotos: Divulgação)

Festa Combathy #5 - Rainha das Águas

Atrações: DJ Laert vs DJ Thiago Brasil e DJ Edy Ferraz

Local: Tropical Club (Centro)

Data: 1º de fevereiro

Horário: 23h

Preço: R$ 35 (open bar/antecipado) | R$ 40 (com lista entrando até 00h) | R$ 45 (sem lista ou entrando após 00h)

Dia 2 (Domingo)

Enxaguada de Yemanjá

Atrações: Carlinhos Brown convida Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Timbalada, Margareth Menezes e atração surpresa

Local: Área Verde do Othon, Ondina

Data: 2 de fevereiro

Horário: 16h

Preço: R$ 99 (pista meia) | R$ 198 (pista inteira)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/enxaguada-de-yemanja__752300

(Foto: Divulgação)

Filhos do Mar

Atrações: Filhos de Jorge, Denny Denan e Psirico

Local: Estacionamento Sol Park, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 14h

Preço: R$ 80

Mais informações: https://www.sympla.com.br/filhos-do-mar__757035

Márcio Victor, do Psirico, vai cantar no Filhos do Mar

(Foto: Divulgação)

Iemenjá: feijoada

Atrações: Tito Bahiense

Local: Comida de Varanda - Varanda do SESI, no Rio Vermelho (Rua Borges dos Reis, 09)

Data: 2 de fevereiro

Horário: 10h às 18h

Valor: R$ 130 (bebidas à parte)

Mais informações e reservas: (71) 4105-3541 ou (71) 98164-9058 (Whatsapp).



Yemanjá VIP

Atrações: Batifun e Cheiro de Amor

Local: Pestana Bahia Lodge, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 14h

Preço: R$150

Mais informações: Vendas pelo Sympla, Partiu Balada e Ticket Maker | Sugestão de traje: Azul ou branco

Cheiro de Amor

(Foto: Divulgação)

Canto de Yemanjá

Atrações: Mariene de Castro com participações de Xande de Pilares, Nando Reis e Olodum

Local: Vila Caramuru, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 15h

Preço:

Pista – R$ 75,00 (meia) e R$ 150,00 (inteira)

Área Vip – R$ 110,00 (meia) e R$ 220,00 (inteira)

Mais informações: Vendas nos balcões de Ingressos dos Shoppings, Casa do Olodum e site Sympla

(Foto: Divulgação)

Lavagem Maria Fumaça

Atrações: Jorge Zarath, Swingue Fora da Mídia e DJ Maria Fumaça

Local: Clube Espanhol (Ondina)

Data: 2 de fevereiro

Horário: 12h

Preço: R$ 170

Mais informações: Informações: (71) 3194-0250 / 99129-7333 / 992487112. Vendas no local



Festa de Iemanjá no Solar Rio Vermelho

Atrações: Skanibais Ska Orquestra, DJ Andrea May e DJ Riffs

Local: Solar, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: Das 10h às 20h

Preço: R$ 35

Mais informações: Pelo site Sympla: https://www.sympla.com.br/festa-de-iemanja-no-solar-rio-vermelho__758477



Rainha Iemanjá

Atrações: bandas Iago & Gabriel, Samba Imperial e Jairo Barboza

Local: Água Dura, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 10h

Preço: R$ 20

Mais informações: (71) 99105-0150 | Vendas pelo Sympla:



Iemanjá na Così

Atração: DJ Luca Buzanelli

Local: Così Pizzeria Napoletana, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 11h às 19h

Preço: R$ 190 (all inclusive)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/iemanja-na-cosi__770880



Feijoada de Iemanjá

Local: Sunset Lounge Barra, Barra

Data: 2 de fevereiro

Horário: 11h às 16h

Preço: R$ 50

Mais informações: https://www.sympla.com.br/feijoada-de-iemanja__774094



Festa de Iemanjá Gema Brasil

Atração: Samba do Liba

Local: Gema Brasil Botequim, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 11h às 18h

Preço: R$ 150 (all inclusive)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/festa-de-iemanja-gema-brasil__764311



Feijoada de Yemanjá RV Lounge

Atração: Irmãos do Samba

Local: RV Lounge da Vila Caramuru, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 11h às 21h

Preço: R$ 100 (inteira) R$ 50 (meia)

Mais informações: Vendas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/feijoada-de-yemanja-rv-lounge__759577 | Telefone: 71 991425964 | Instagram: @rv_lounge

Águas de Iemanjá

Atrações: Alex Sander, Isqueminha, Levi Alvim e DJ Skull

Local: Bar Pai Inácio, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 11h às 23h

Preço: R$ 40

Mais informações: Vendas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/aguas-de-iemanja__755545 | (71) 99108-2412 - Jessica Martins e (71) 99277-2228 - Kel Teixeira



Salve Yemanjá

Atrações: Tk Surpresinha, Nata do Samba e DJ Navi

Local: Dom Brau, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 12h

Preço: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/salve-yemanja__769094



1ª Feijoada Tauá-Saudando Yemanjá

Atração: Banda Baianomundo

Local: Tauá Artesanto, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 13h

Preço: R$ 50 (entrada e feijoada)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/1-feijoada-taua-saudando-yemanja__761882



Odoyá com Babado Novo

Atrações: Babado Novo, Banda Didá, DJ Baez, DJ Julieta, DJ Gonzalez, DJ Erich Gutmann e DJ Ober

Local: SAN, Rio Vermelho

Data: 2 de fevereiro

Horário: 15h

Preço: R$ 20

Mais informações: https://www.sympla.com.br/odoya--c-babado-novo__751859

(Foto: Divulgação)

Iemanjá no Farol

Atrações: As Nandas, Tamires Santana e DJ Camille Meira

Local: Dendê Praia Clube, Barra

Data: 2 de fevereiro

Horário: 17h

Preço: R$ 20

Mais informações: https://www.sympla.com.br/iemanja-no-farol__765826



Sambinha dos Mares

Atrações: Água Fresca e Rafa Chaves

Local: Coliseu do Forró (Rio Vermelho)

Data: 2 de fevereiro

Horário: 11h

Preço: R$ 60

Mais informações: https://www.sympla.com.br/sambinha-dos-mares__753948

ou (71) 99989 8969

Festa de Iemanjá no Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha

Programação: 11h – Banda de fanfarra pelo Mercado do Rio Vermelho e 13h – Saída do cortejo com as oferendas dos clientes e a banda até a orla

Local: Mercado do Rio Vermelho - Ceasinha

Horário: das 11h às 14h

Valor: gratuito

After de Iemanjá

Atrações: Não divulgadas

Local: Amsterdam, Rio Vermelho

Horário: 21h

Valor: R$ 20 (individual) e R$ 30 (duplo)

Vendas: Sympla

Café da manhã no Pasta em Casa

O restaurante, que fica na Rua Professora Almerinda Dultra, no Rio Vermelho, abrirá das 4h ás 8h com um café da manhã especial. No cardápio, cuscuz da roça com dois ragus, de cordeiro e menta e fonduta de queijos; sanduíches de salmão defumado com coalhada e pepininho no pão integral e uma caprese na ciabata; além de bolos, pizza e drinks sem álcool farão parte do cardápio festivo. O local também abrirá no almoço e jantar.



Culinária Musical

Atrações: Afrochef Jorge Washington, Denise Correia acompanhada da Banda Naveiadanega

Local: Casa Ninja Bahia, Rio Vermelho

Horário: 12h

Valor: R$ 20 (sem feijoada) R$ 50 (com feijoada)

Vendas: Sympla

Feijoada com Bellô Veloso

Atrações: Bellô Veloso, com participação de Alice Caymmi, DJ Chell e atração surpresa

Local: Manga Restaurante, Rio Vermelho

Horário: 11h

Valor: R$ 350 (all inclusive)

Vendas: (71) 3506-2744 e (71) 98883-9111