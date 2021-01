Iemanjá: restaurantes do Rio Vermelho terão restrição de funcionamento

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, irá anunciar, nesta quarta-feira (27), que os restaurantes do Rio Vermelho não poderão funcionar, no dia 2 de fevereiro, das 7h às 19h, para evitar aglomeração durante as celebrações do Dia de Iemanjá.

Procurado pelo Alô Alô Bahia, Bruno não quis falar sobre o assunto, mas informou que divulgará as mudanças da tradicional Festa de Iemanjá, hoje pela manhã, a partir das 9h, durante coletiva de imprensa na Colônia de Pescadores Z1, no Rio Vermelho.

Na ocasião, ele estará acompanhado pelo secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Fábio Mota, e o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.