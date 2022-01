IFBA divulga resultado definitivo do Processo Seletivo para cursos técnicos 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) divulgou, nesta sexta-feira (21) o resultado definitivo do Processo Seletivo gratuito para os Cursos Técnicos 2022. Os candidatos já podem acessar as listas com o resultado no site da seleção.

O período e o formato de matrícula são definidos por cada campus, assim, os aprovados devem acompanhar as datas da sua unidade para não perder a vaga. Os documentos necessários estão disponíveis no site.

O Processo Seletivo para ingresso em 2022 foi realizado por meio de análise de histórico escolar. Foram 18 mil inscritos para 4.325 vagas distribuídas em 21 campi. Os participantes que concorrem às vagas das cotas para pessoas negras (pretas e pardas) devem ficar atentos, pois no dia 29 de janeiro será divulgado o resultado preliminar da Banca de Heteroidentificação. A banca é uma ação de combate a fraudes em cotas raciais, visando a proteção do direito da população negra à matrícula em vagas reservadas a pessoas negras (pretas ou pardas), conforme Resolução nº 24/2021 do Conselho Superior (Consup) do IFBA.

Aqueles candidatos que não foram convocados na chamada inicial devem acompanhar o site, pois após cada período de matrícula podem haver vagas não preenchidas, que serão remanejadas, na ordem de classificação.

Para acompanhar as datas de matrícula os aprovados em primeira chamada devem acessar o site da seleção. Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas no site do processo seletivo.