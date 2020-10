Ifba lança rede de ações solidárias para viabilizar doações para pessoas em dificuldade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) criou o Projeto Rede de Ações Solidárias COM VIDA IFBA para promover uma rede de apoio solidário às pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica agravada pela pandemia decorrente da covid-19, principalmente, nas comunidades indígenas e quilombolas das localidades vizinhas aos seus campi. As informações são da assessoria da instituição.

O objetivo é ser intermediário entre instituições e pessoas físicas doadoras e a instituição de destino. Assim, serão realizadas parcerias com organizações sociais para estabelecer pontes do processo do recebimento das doações até a entrega. “Projetos como esse não vêm para substituir o papel do Estado, mas, ao mesmo tempo, eles nos levam a fazer uma reflexão sobre o nosso papel e o que significa viver em comunidade. Nesse momento, nossa comunidade está em crise, então, esse projeto traz a possibilidade de um chamamento por parcerias, com empresas e com a própria sociedade”, afirma a reitora Luzia Mota.

Instituições e entidades públicas e privadas (sem fins lucrativos) interessadas no recebimento de doações de insumos, materiais de consumo, gêneros alimentícios não perecíveis e bens permanentes arrecadados podem se cadastrar na plataforma COM VIDA IFBA. Pessoas físicas que desenvolvam projetos comunitários destinados ao enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19 também poderão se cadastrar mediante comprovação de ações realizadas.

Os interessados devem acessar a plataforma http://redecomvida.ifba.edu.br e realizar o cadastro como doador, apoiador e organização parceira. O cadastro para doar pode ser feito por pessoa física e jurídica.

A rede COM VIDA pretende contribuir para a redução dos impactos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19. “A beleza do projeto não é apenas a ajuda material, que é muito importante, mas também a possibilidade de pensarmos no nosso fazer a partir de sentimentos mais solidários. Além de todas as frentes, nas quais o IFBA tem atuado, essa é uma frente especial porque nos traz a reflexão sobre nosso próprio modo de vida e nosso relacionamento com os outros, em comunidade. Para que todos estejamos bem não pode ter ninguém numa situação ruim”, conclui a reitora Luzia Mota.

O que doar?

Álcool, álcool em gel, máscaras, sabonete, shampoo, absorvente, fraldas descartáveis, escova e creme dental, papel higiênico, galão de água, produtos de limpeza, arroz, feijão, macarrão, óleo e leite longa vida.

Como funciona?

1. A Rede de Ações Solidárias COM VIDA IFBA recebe as doações.

2. As organizações, abrigos e entidades cadastradas recebem as doações ou repasses financeiros e entregam para as famílias.