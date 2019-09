IFBA prorroga até o dia 27 as inscrições para 5.594 vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) prorrogou até o dia 27 de setembro as inscrições para 5.594 vagas em 36 opções de cursos técnicos, distribuídas em 20 cidades da Bahia. Os cursos são na modalidade integrada, em que poderão se inscrever estudantes que concluíram o ensino fundamental ou que irão concluir até a data prevista para a matrícula no IFBA, e também na modalidade subsequente, para quem já concluiu o ensino médio.

Os cursos têm a duração de 3 ou 4 anos. Os interessados devem acessar a página da seleção, preencher o formulário de inscrição e realizar o pagamento do boleto, referente à taxa de inscrição de R$35,00, até o dia 30 de setembro. Para garantir uma das vagas, os interessados serão submetidos a uma avaliação qeu será aplicada no dia 24 de novembro, das 9h às 12h30.

A prova vai testar os conhecimento dos interessados nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia para os cursos integrados. Já os candidatos às vagas subsequentes serão avaliados nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Atualidades.

Os candidatos que desejarem solicitar atendimento diferenciado para o dia da prova, tais como um intérprete para a Língua Brasileira dos Sinais (Libras), sala de amamentação, de fácil acesso ou mais vazia, um ledor ou um transcritor, devem entregar o laudo ou relatório médico em uma unidade do IFBA, até o dia 23 de setembro.

Vagas

Para o Prosel 2020, a ocupação das vagas oferecidas para cada curso deverá ser em dois sistemas de ingresso: por Ampla Concorrência e por Ampla Concorrência e Sistema de Cotas para estudantes de escolas públicas/Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência.

Todo candidato concorrerá por Ampla Concorrência. Sendo assim, as vagas da Ampla Concorrência poderão ser ocupadas por todos os candidatos, respeitando-se a ordem decrescente da nota final e os critérios de desempate.

Os candidatos que estiverem de acordo com os critérios apresentados no Edital, serão reservados 50% das vagas ofertadas em cada curso e turno. Já os candidatos optantes pelas vagas para Pessoas com Deficiência, que não se enquadrarem nos critérios de egressos de escola pública, serão reservadas 5% das vagas ofertadas em cada curso e turno.

As vagas destinadas a estes candidatos que não forem preenchidas serão incorporadas ao quadro das vagas da Ampla Concorrência.

Para os candidatos que concorrem pela Ampla Concorrência, serão reservadas 45% das vagas ofertadas em cada curso e turno.

As convocações para matrícula dos candidatos classificados serão publicadas no endereço eletrônico do IFBA e no Campus para o qual o candidato se inscreveu.

Mais informações pelo e-mail, nos telefones (71) 2102-0474 e (71) 2102-0470 e na página do Processo Seletivo.