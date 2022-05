IFBA publica edital de seleção para estágio remunerado em Salvador

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) publicou um edital de seleção para estágio remunerado em Salvador. As inscrições poderão ser realizadas no período de 17 a 24 de maio de 2022, através do preenchimento e envio de formulário eletrônico.

Estudantes matriculado(a)s em cursos de ensino superior ofertados por instituições públicas ou privadas poderão concorrer nas áreas de administração, arquitetura, biologia, design, engenharia civil, engenharia mecânica, nutrição, pedagogia, psicologia, secretariado executivo e serviço social.

Já o(a)s estudantes matriculado(a)s em cursos de ensino técnico de nível médio ofertados por instituições públicas ou privadas poderão concorrer nas áreas de edificações, refrigeração e climatização, saúde bucal e de cursos técnicos integrados ao ensino médio. A seleção será composta de duas etapas: análise de currículo e entrevista.

Com carga horária de 20 horas semanais, o valor da bolsa-auxílio é de R$787,98 para o nível superior e de R$486,05 para o nível médio. Todo(a)s o(a)s estagiário(a)s receberão auxílio transporte no valor de R$220.