Ifba suspende aulas em Simões Filho após tiroteio próximo ao campus

O Instituto Federal em Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, suspendeu as aulas por três dias depois de um tiroteio nas proximidades do campus na quarta-feira (31), que acabou assustando professores e alunos. Na troca de tiros, a Polícia Militar matou três suspeitos de tráfico de drogas.

O tiroteio aconteceu próximo ao Ifba, que fica no bairro Pintanguinha. No momento, acontecia um evento no auditório do Centro Administrativo da instituição e os alunos foram avisados para não sair.

A Polícia Militar diz que uma equipe da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fazia rondas no local quando surpreendeu um grupo traficando drogas na região. Quando os PMs se aproximaram, foram recebidos a tiros. Os suspeitos se esconderam em uma área de mata e houve tiroteio, diz a PM.

Três dos homens foram baleados e, socorridos ao Hospital Municipal de Simões Filho, morreram. Com eles foram apreendidos uma metralhadora artesanal calibre 9mm, um revólver calibre 32, uma réplica de metralhadora, 229 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, uma porção de maconha, duas balanças eletrônicas, R$ 320, um relógio de pulso, uma corrente e dois celulares. Todo material foi levado para a 22ª Delegacia.

Em nota, a direção do campus de Simões Filho informou que está avaliando o impacto dos acontecimentos e que decidiu pela suspensão das aulas nos dias 1º, 2 e 3, "para que possamos reavaliar junto com a reitoria e autoridades de segurança do Estado o retorno das atividades". A recomendação é que os alunos acompanhem os canais oficiais do Ifba de Simões Filho para se informar sobre o retorno.