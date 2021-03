Ignácio lamenta empate do Bahia com Flu de Feira: 'Ficamos tristes'

O Bahia empatou em 1x1 com o Fluminense de Feira na tarde deste domingo (21), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Ronaldo abriu o placar, ainda aos três minutos de jogo, e Guilherme Matos deixou tudo igual para o Touro do Sertão, aos 22.

Após o apito final, o zagueiro Ignácio lamentou o resultado. Com o empate, o Esquadrão segue fora da zona de classificação para a semifinal do torneio. Agora, está na 6ª posição com seis pontos, um a menos do que o Vitória da Conquista, na 4ª colocação.

"Jogo difícil. A gente sabia das dificuldades que iríamos enfrentar aqui. Tentamos nos impor, propor nosso jogo, mas infelizmente o triunfo não veio. Como também fizemos um bom jogo no Ba-Vi, mas a gente sabe que não veio. É lamentar, ficamos tristes pelo resultado. Temos que levantar a cabeça, trabalhar, ver onde estamos errando para buscar os triunfos nas próximas rodadas", disse o jogador, em entrevista à TVE Bahia.

A equipe de transição do Bahia só volta a entrar em campo no dia 4 de abril, às 16h, em Pituaçu, contra o líder Atlético de Alagoinhas.