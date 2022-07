Ignácio pede Bahia atento e projeta dificuldades no segundo turno da Série B

Desfalque na derrota para o Cruzeiro, por 1x0, no último sábado, no Mineirão, o zagueiro Ignácio está de volta no Bahia. O defensor estará disponível para o técnico Enderson Moreira durante a partida contra o Náutico, nesta sexta-feira (29), às 19h, pela Série B.

Diante do Timbu, o Esquadrão buscará o primeiro triunfo no segundo turno do Brasileirão. Conquistar os três pontos será importante, já que o tricolor não vence em casa há cinco jogos. Para Ignácio, a tendência é de que no returno os duelos sejam ainda mais disputados.

"Acredito que sim [o segundo turno é mais difícil]. Todas as equipes já se conhecem. Vamos trabalhar dobrado para passar por cima de todos os obstáculos e conseguir o nosso objetivo", disse.

Questionado sobre o desempenho do Bahia nos últimos jogos, Ignácio diz que o time fez bons jogos, mas pecou na hora de colocar a bola na rede. Segundo ele, o Esquadrão precisa aumentar a concentração durante as partidas.

"É buscar trabalhar para reverter esses jogos em triunfos. A gente vem fazendo boas partidas, mas pecando em alguns aspectos. É algo que a gente vem trabalhando forte para que não volte a acontecer e possamos conquistar os resultados positivos, que é o mais importante nesse momento", completou.

Com 34 pontos, o Bahia está na quarta colocação do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a primeira divisão. A distância para o Londrina, primeiro time fora do G4, é de cinco pontos.