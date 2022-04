O Coringa, famoso personagem da DC Comics, ganhou versão estrelada pelo cantor Igor Kannário em um clipe cheio de efeitos especiais e muito ritmo. O projeto conta com a participação da influenciadora Laisa Mattos no papel principal e que dá nome à canção Arlequina. Assim como a arte imita a vida, juntos no clipe e na vida real, o casal celebra a união.

Veja o clipe do Príncipe do Guetto: