Igreja de Nossa Senhora da Graça e Shopping Barra realizam Exposições de Arte Sacra

O mês de maio, consagrado à Nossa Senhora, traz grandes novidades para quem gosta de arte sacra. A Igreja de Nossa Senhora da Graça, com apoio do Shopping Barra, realizará exposições de arte durante todo o mês.

Na própria igreja, haverá a exposição "Maria Luz do Mundo" totalmente dedicada à Nossa Senhora, que terá início no dia 1º de Maio, após a missa das 08h, e ficará no local até o dia 29/05.

São imagens belíssimas, de tamanhos diferentes, ornadas e vestidas pela artista plástica Irlânia Mercês e que apresenta várias virtudes pelas quais Nossa Senhora é reconhecida tais como: Aparecida, da Conceição; de Lourdes; de Fátima dentre outras. São mais de 20 opções de imagens marianas que certamente agradarão aos visitantes que poderão inclusive adquirir as peças.

Já o Shopping Barra abrigará temporariamente a exposição de arte sacra "Luz Divina", também da artista Irlânia Mercês, com vernissage no dia 29/04 às 18:00 em loja situada no piso L1 Sul. A loja abrigará inúmeras peças de arte sacra em geral, ornadas e vestidas, que poderão ser apreciadas e adquiridas pelo público. São belíssimas imagens como São Jorge, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus, São Cosme e São Damião, Santa Terezinha, e muitas outras opções.

Parte das vendas de ambas as exposições serão destinadas às obras sociais e manutenção da Igreja de Nossa Senhora da Graça, a primeira a louvar Nossa Senhora no Brasil e a segunda Igreja mais antiga da Bahia.v

Serviço:

O que: Exposição (com venda) de Arte Sacra Maria Luz do Mundo

Local: Igreja Nossa Senhora da Graça (Av. Princesa Leopoldina,123, Graça)

Abertura: 01 de Maio, após a missa das 08:00

Período: De 01 a 29 de Maio

Informações: (71) 3240-7515 / 97666-8946 / irlaniamerces.art.br

Serviço:

O que: Exposição (com venda) de Arte Sacra Luz Divina

Local: Shopping Barra (Piso L1 Sul)

Vernissage: 29/04 às 18:00

Período: De 29/04 a 25/05 (horário do Shopping)