Igreja é assaltada pela terceira vez em Salvador em três meses

A casa de Deus não é bagunça. Mas para alguns assaltantes que vivem pelas redondezas do Jardim das Margaridas, em Salvador, essa frase não condiz muito com suas práticas. A igreja Divino Espírito Santo, que fica localizada na Rua Bromélia Branca, foi assaltada na última terça-feira (26), quando não havia ninguém no local de culto.

Fiéis que chegavam para fazer orações na tarde desta quarta-feira (27), perceberam que a igreja estava diferente. O diácono Roberto Lage informou que os suspeitos fizeram a limpa no santuário, deixando-o completamente bagunçado após terem entrado pelo telhado.

O diácono percebeu que os assaltantes mexeram na sacristia e no som, levaram o cálice, derrubaram objetos no chão, inclusive, as hóstias consagradas. O sacrário - pequeno cofre que é colocado sobre o altar -, também foi revirado. Para irem embora, os suspeitos usaram um dos bancos da igreja e fizeram de escada.

Igreja assaltada parte interna (Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

Parte interna da igreja revirada (Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

Segundo o religioso, essa não é a primeira vez que a igreja sofre com os arrombamentos. "Foi a terceira vez que aconteceu. A primeira, fizemos um boletim de ocorrência. A segunda foi uma tentativa de invasão. Achamos que não iria se repetir, inclusive, levantamos um muro com fundos que arrecadamos. Nessa vez, eles tentaram entrar pela janela, mas não levaram nada", disse.

Os assaltos e tentativas começaram há cerca de três meses. Para o diácono, a sensação é de impotência, ainda mais que os assaltos na comunidade do Jardim das Margaridas também estão sendo frequentes.

"O sentimento é de pesar em relação ao Santíssimo, a casa de Deus. Vamos ter de fazer uma missa para pedir perdão aos pecados dos homens. E a sensação é de insegurança total", desabafou o religioso, reforçando em uma frase impactante:

"A igreja seria um lugar para ter mais segurança e paz. Agora temos essa sensação de que Deus está nos observando com dor no coração".

Por fim, o diácono explica que terá de colocar mais segurança na igreja. "Vamos, a partir de agora, tomar a decisão de reforçar a segurança, com sistema de câmera, alguma coisa parecida", finalizou.