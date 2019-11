Ile Aiyê comemora 46 anos com festa no Curuzu

O bloco afro Ilê Aiyê comemora seus 46 anos com festa nesta sexta-feira (1) na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. “Este é um momento muito especial, em que uma entidade negra da Liberdade completa 46 anos, sem nunca ter deixado de sair no Carnaval, nem nunca ter parado com suas atividades sociais, mesmo com todas as dificuldades de parceiros e patrocínios, sobretudo do setor privado”, declara Antônio Carlos dos Santos, o Vovô.

Como parte da festa, a Band’Aiyê sobe ao palco e apresenta um repertório que oasseia pela história do afro, com sucessos como Que Bloco é Esse, Negras Perfumadas, O Mais Belo dos Belos e Depois do que o Ilê Passar. A Deusa do Ébano 2019, Daniele Nobre, faz uma performance especial no evento.

Band’Aiyê é a anfitriã da festa de 46° aniversário do Ilê (Foto: Divulgaçaõ)

O grupo Catadinho do Samba também faz presença na festa, executando o samba de partido alto passando pelo samba fundo de quintal e e romântico, além de fazer reverência a músicas dos blocos afros e afoxés. Outra atração da noite é o cantor Beto Jamaica, que vai levar à Senzala do Barro Preto, o Movimento do Beto, mostrando junto com os músicos Jean Oliver, Negão Jamaica, Caboquinho e Juninho Movimento e Pagode da Choca, toda mistura do samba do Recôncavo com a MPB.

Os shows começam a partir das 21h e os ingressos estão sendo vendidos na Senzala do Barro Preto, Boutique do Ilê, no Pelourinho, ou nao local.





Serviço

O quê: Aniversário de 46 anos Ilê Aiyê

Onde: Senzala do Barro Preto (Curuzu)

Quando: Sexta, dia 1 de novembro. A partir das 21h

Ingresso: R$ 30 (pista) | R$ 50 (camarote)