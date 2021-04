Ilê Aiyê discute movimento afrofuturista nos dias 8 e 9 de abril

Nesta quinta e sexta, dias 8 e 9 de abril, às 20h, o Ilê Aiyê estreia o evento “Curuzu Afrofuturista”, no canal do bloco no YouTube. Serão duas transmissões ao vivo de mesas de conversa que se propõem a debater sobre o Afrofuturismo como movimento estético, cultural e social, que se afirma a partir de perspectivas negras, mirando num futuro em que pessoas negras são diretamente responsáveis pelo mundo em que vivem.



Os temas das mesas são “O Poder da Música”, nesta quinta (8) e “Artes e Estética”, na sexta-feira (9). Os dois encontros giram em torno da reflexão sobre a existência negra nas artes, na política, nos mais diferentes espaços a partir do encontro entre história, tecnologia, ciência e inovação.



“O Ilê Aiyê deseja fortalecer esse conceito, abordando temas como racismo, liberdade de expressão, empoderamento e projeção de futuro, problematizando questões históricas, econômicas e sociais dos negros”, diz Antônio Carlos Vovô, presidente da entidade.



No primeiro dia do “Curuzu Afrofuturista”, a mesa “O Poder da Música” recebe como convidados os artistas baianos Larissa Luz e Japa System, com mediação do professor de música e percussionista Mário Pam. O debate pretende abordar a música como instrumento para colocar a experiência negra como central nas narrativas construídas pela arte, aplicando na produção musical a junção de elementos tecnológicos e futuristas perpassados de ancestralidade e cultura negra.



O segundo encontro tem como tema “Artes e Estéticas” e reúne os convidados Diane Lima, escritora e curadora independente, e o roteirista de audiovisual Marcelo Lima, com mediação do diretor de arte Edgar Igor. A partir dos olhares e vivências dos participantes, a discussão será sobre a importância de contar novas histórias que não invisibilizem o negro nas artes e no diálogo na luta pela representação em qualquer forma de futuro.

Já entre os dias 15 e 16 de abril, o Ilê Aiyê realiza, uma nova rodada de conversas, desta vez no evento “Curuzu do Mundo”, discutindo o turismo étnico cultural.



Serviço:

Curuzu Afrofuturista



Mesa 1 – O Poder da Música

Dia: 08/04 (quinta-feira)

Horário: 20h

Convidados: Larissa Luz e Japa System

Mediador: Mario Pam

Onde: Canal do Ilê Aiyê no YouTube



Mesa 2 – Artes e Estéticas

Dia: 9/4 (sexta-feira)

Horário: 20h

Convidados: Diane Lima e Marcelo Lima

Mediador: Edgar Igor

Onde: Canal do Ilê Aiyê no YouTube